12 ضررا متوقعا للزراعات الحالية على الطقس السيئ.. بينها «ظهور الآفات»

ألقت أزمة الطقس المتقلب الذي شهدته البلاد مؤخرا، بالسلب على المحاصيل الشتوية في مصر، حيث تعرضت الأراضي الزراعية إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، بعد فترة دافئة عاشتها البلاد قبل نحو أسبوعين، وما تبعها من رياح جنوبية إلى جافة، ثم أشد من الشمالية الرطبة القطبية، وبين طقس مشمس تبعه شبورة شديدة وضباب وأمطار، ما تسبب في أضرار للمحاصيل.

ترصد السطور التالية، الأضرار المتوقعة للمحاصيل الشتوية بسبب الطقس المتقلب، وفقا لتقرير مركز تغيرات المناخ التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما يلي:

أضرار الطقس السيئ على المحاصيل الشتوية

1. يختلف تأثير التقلبات المناخية علي الزراعات من منطقة لأخرى، وحسب نوع المحصول وعمره وطريقة زراعته.

2. تؤثر التذبذبات المناخية على معدلات الامتصاص والبناء للمحاصيل، كما تؤثر بطريقة غير مباشرة على ظهور الأجيال الأولى من الحشرات والآفات.

3. ساهم ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع قبل الماضي في دخول الأشجار والبساتين مرحلة التزهير المبكر لأشجار الخوخ، والعقد لأشجار العنب والمانجو، سريعا وفي توقيتات حرجة سواء من عمر النبات أو من خلال التقلبات المناخية الحادة المتوقعة الفترة المقبلة.

4. أدى الدفء إلى ظهور سريع لسنابل القمح والشعير، والطرد المبكر وظهور النورات «الأبراج» في الشمر، وظهور طلع النخيل المذكر، وأحيانا النورات المؤنثة.

5. ظهور الأجيال الأولى مبكرا من الدودة القارضة على البطاطس الصيفي والفول الشتوي والبرسيم الحجازي ومحاصيل صيفية أخرى.

ظهور مبكر لـ«المنّ» على 3 محاصيل

6. تسبب تقلب الطقس في ظهور مبكر للمنّ على محصول البطاطس والفول الشتوي والبسلة المتأخرة.

7. انتشار العنكبوت الأحمر على الفراولة والباذنجان.

8. ظهور آفة الحلم الدودي على الفلفل وفاصوليا الصوب والبصل والثوم.

9. ظهور مبكر لديدان ثمار الطماطم، خاصة حفار الطماطم وباقي ديدان الثمار الحرشفية.

10. إعادة نشاط التربس على الثوم والفلفل والبصل والطماطم.

ظهور ذبابة البنجر

11. ظهور ذبابة البنجر خاصة العروة الثانية والثالثة.

12. ظهور بعض أمراض القمح، وبينها «التفحم السائب» وتبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية على القمح والشعير.