رفع حالة الطوارئ على الطرق استعدادا لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن رفع وزارة النقل ممثلة في الهيئة حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة التقلبات الجوية وتساقط الأمطار والسيول، التي من الممكن أن تقع خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أنه سيتم نشر فرق الصيانة والطوارئ في كافة القطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري على مستوى الجمهورية، لشفط مياه الأمطار من على الطرق السريعة، لعدم حدوث أي زحام مروري، نتيجة إغلاق الطرق بسبب الأمطار.

وقال «مصطفى» في تصريحات لـ «الوطن»، إنه تم تشكيل فرق طوارئ لمواجهة سقوط الأمطار والسيول بمناطق متفرقة بمحافظات مصر، خلال الساعات المقبلة، كما تم تجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، لضمان استقرار المرور على الطرق السريعة.

كما نوه إلى ضرورة اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

وترصد «الوطن» إجراءات الطرق والكباري لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، وهي كالتالي:

1- نشر فرق صيانة على مستوى مختلف مناطق الهيئة بالجمهورية.

2ـ تشكيل فرق الصيانة وتزويدها بمعدات لكسح وشفط المياه.

3ـ إصدار تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار على الطرق السريعة.

4ـ فرق الصيانة تنسق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار.

5ـ تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة المتواجدة بمناطق الجمهورية في حالة سقوط السيول.

6ـ رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق في حالة إغلاق أي طريق بسبب تراكمات المياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد ذكرت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أن البلاد قد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار اليوم وغداً، وتكون ذروتها غداً الثلاثاء.

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشورها: «متابعينا الكرام سوف تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار يومي الاثنين والثلاثاء وتكون ذروتها يوم الثلاثاء، وذلك نتيجة تعمق المنخفض المتواجد في طبقات الجو العليا وتزامن مع ذلك نشاط منخفض في البحر الأحمر وزيادة الضغط الجوي نسبياً على السعودية الذي يعمل على دفع رطوبة البحر الأحمر، بالإضافة إلى انحصار رطوبة البحر المتوسط على سواحلنا الشمالية نتيجة المرتفع الجوي المتواجد على أوروبا، والعامل الثالث هو وجود وند شير على السواحل الشمالية».

وتابعت: «وبالتالي من المتوقع يوم الاثنين سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري».