الأرصاد تكشف أسباب استمرار تقلبات الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات حالة الطقس، التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار يومي الاثنين والثلاثاء، تكون ذروتها يوم الثلاثاء.

ولم يلبث أن استقرت الأحوال الجوية بعد تقلبها خلال الأسبوع الماضي، وما شهدته معظم البلاد من سقوط أمطار خاصة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهدأت حدتها الأيام الماضية، حتى عادت الأرصاد لتحذر من تقلبات جوية أخرى تكون ذروتها غدا الثلاثاء.

وذكرت الأرصاد، في بيان لها الأسباب وراء حالة عدم الاستقرار، نعرض أبرزها في السطور التالية:

أسباب عدم استقرار الطقس وتقلبات الجو

نشاط منخفض البحر الأحمر بالإضافة إلى تعمق المنخفض المتواجد في طبقات الجو العليا، وزيادة الضغط الجوي نسبيًا على السعودية، الذي يعمل على دفع رطوبة البحر الأحمر وينتج عنه عدم الاستقرار.

يتسبب المرتفع الجوي المتواجد على أوروبا في انحصار رطوبة البحر المتوسط على سواحلنا الشمالية.

تنشط الرياح على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وجود "وند شير" على السواحل الشمالية وهي ظاهرة مناخية ناتجة عن اختلاف مفاجئ في سرعة الرياح أو اتجاهها بين نقطتين من الغلاف الجوي قريبتين بما يكفي.

طقس الثلاثاء

وقالت الهيئة، إن طقس الاثنين يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى بعض المناطق من شمال الوجه البحري.

كما كشفت هيئة الأرصاد، عن طقس الثلاثاء إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، كما سيشهد هطول أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من «القاهرة - الجيزة - القليوبية» بنسبة 70% تقريبًا على فترات متقطعة، بينما ستكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبَرَد على مناطق من «كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش» بنسبة 80% تقريبًا على فترات متقطعة.