أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق جديد على أجهزة التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية، وهو «تطبيق تنويهات»، الذي سيتم من خلالها، إرسال آخر المستجدات والأخبار والاشعارات الخاصة بالطلاب، من التي تصدرها الوزارة كل فترة وأخرى.

وفي هذا الصدد، تقدم لكم جريدة «الوطن» استمرار لسلسلة الخدمات الإخبارية لتي تقدمها الجريدة في مجال التعليم، كل ما تريد معرفته عن تطبيق تنويهات الخاص بوزارة التربية والتعليم، والخاص بطلاب المرحلة الثانوية، وذلك في التقرير التالي..

التطبيق متاح عبر التابلت

تطبيق تنويهات متاح على تابلت لطلاب المرحلة الثانوية العامة، بحيث ترسل من خلاله للطلاب أى إشعارات أو أخبار جديدة بشأنهم أولا بأول وبشكل رسمي.

التطبيق لمعرفة كافة أخبار الوزارة الجديدة

أما التطبيق فهو متاح للطلاب للحصول على الإشعارات والأخبار والقرارات المتعلقة بسير العملية التعليمية خلال الترم الثاني من العام الجاري.

كيفية تحميل تطبيق تنويهات

ووفق بيان الوزارة، يمكن للطلاب خطوات تحميل التطبيق الجديد عن طريق اتباع الخطوات التالية :

قم بفتح التابلت من خلال بيانات البطاقة الهاتفية، أو الواي فاي حسب المتاح للطالب.

يجب بعد ذلك الدخول على Knox manage واضغط على المزيد وهي عبارة عن «3 نقاط الموجودة أعلي يسار الشاشة».

ثم قم بالضغط علي Application Store ستجد ايقونة باسم (تنويهات) اضغط على كلمة Download ، اتبع بعدها الخطوات الموجودة، منها تسجيل بيانات الطالب، ثم الموافقة، حتى يتم تثبيتها على سطح التابلت.

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن في وقت سابق أنه لا نية لعقد الامتحانات في المنازل أو من خلال الأبحاث العلمية، موضحًا أنه سيتم عقد امتحان تدريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام نهاية أبريل للتدريب على الامتحانات الالكترونية قبل أداءهم لامتحانات نهاية العامة والتي لن تنعقد قبل شهر يوليو القادم، وسيتم السماح للطلاب بإعادة امتحانات الثانوية العامة مرة أو مرتين لتحسين المجموع.