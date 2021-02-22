«التعليم» تتيح أكواد الاختبارات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكواد الاختبارات للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، المزمع انطلاقها 27 فبراير الجاري، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول الثانوي، نقدم في التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.

وكشفت وزارة التعليم، عن حزمة جديدة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على الالتزام بكل الإجراءات في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديريتي التعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، عن تخصيص غرف عزل للطلاب المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكّد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنَّ المديرية كثفت من أعمال تعقيم وتطهير جميع المدارس التابعة لها، استعدادا لامتحانات الفصل تالدراسي الأول، مؤكّداً أنَّه سيتمّ قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، ومنع تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب في اللجان الامتحانية.

وشدد، على ضرورة التباعد الاجتماعي بين الطلاب على ألا تقل المسافة عن مترين، ومنع أولياء الأمور من الانتظار أمام المدارس تجنباً للازدحام، إضافة إلى إلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، وعدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

كان وزير التربية والتعليم قد أكّد نجاح الوزارة في استكمال العام الدراسي 2019-2020، وسط ظروف بالغة الصعوبة، قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية، مشيراً إلى حرص جميع المديريات التعليمية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل المستمر على تعقيم لجان الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأحد، النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، في مواد «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات والعلوم.