السجيني: قطاع التفيتش بـ«التنمية المحلية» قوامه البشري 44 موظفا فقط

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قطاع التفتيش الخاص بوزارة التنمية المحلية، قوامه البشري 44 موظف فقط متضمن القيادة، مشددًا على إحداث وقفة في هذا الأمر، «ده سؤال وجهته لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، في البرلمان، والنهاردة كان فيه جلسه بخصوص هذا الأمر استغرقت 7 ساعات».

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مخالفات البناء انتهت بالفعل، «لا نرصد أي مخالفات جديدة، وهناك فرق بين مخالفات البناء السابقة والمخالفات الحالية لأن مفيش حالية»، ولكن نبحث آليات التعامل مع العقارات التي وثناها منذ 50 عامًا وهي مخالفة.

50% من مساحة المعمور في مصر تم بناءه على أراضي غير مخططة

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في تصريحاته الأخيرة أن ما يزيد عن 50% من مساحة المعمور في مصر هو بناء على أراضي غير مخططة، «إحنا بنحاول نصلح الوضع الحالي، اتكملنا اليوم عن قطاع التفتيش في وزارة التنمية المحلية، وتطرقنا للمهام الموكل اليه هذا القطاع، وازاي يشتغل».

وأوضح أن الترهل الموجود في قطاع التفتيش سواء على المستوى المركزي أو الغير مركزي، أو من يتبع وزارة التنمية المحلية أو من يتبع وزارة الإسكان وراء زيادة نسبة البناء المخالف، «الوزير محمود شعراوي تجاوب معانا، وهيبتدي يحيي مرة أخرى عمل هذا القطاع، ولكن مازل عندنا تحديات كبيرة، لأن كل قوامه البشري 44 شخص فقط».

وتابع: «عشان نغير في العدد ده محتاجين إعادة هيكلة للقطاع ورؤية مستقبلية وأليات عمل، وتنسيق بين وزير المالية ووزيرة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان».