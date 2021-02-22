المشرف العام: «مشروعك» وفر 961 ألف فرصة عمل مباشرة

كشف المهندس ياسر عبد الوهاب، المشرف العام علي المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، أن إجمالي القروض التي منحت في إطار المبادرة بلغ 17.3 مليار جنيه، حتى 31 من ديسمبر 2020، وبنهاية شهر يناير 2021، أصبحت 17.9 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة، بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» للمواطنين.

وأوضح أن هناك مرحلتين لـ«مشروعك»، المرحلة الأولى من 2015 حتى نهاية 2017، (33 شهرا)، وفيها تم تنفيذ نحو 81 ألف مشروع، بتمويل 4.5 مليار جنيه، والمرحلة الثانية من 2018 حتى نهاية ديسمبر 2020، (36 شهرا)، وفيها تم تنفيذ نحو 81 ألف مشروع، بإجمالي قروض تمويل بمبلغ 12.8 مليار جنيه، ليكون إجمالي القروض في نهاية ديسمبر الماضي 17.3 مليار، ومع نهاية يناير 2021 أصبحت 17.9 مليار، وتم تنفيذ إجمالي 162 ألف مشروع، وفرت961 ألف فرصة عمل مباشرة.

فرص عمل

وأشار عبد الوهاب، إلى أن المبادرة بدأت في عام 2015، من وزارة التنمية المحلية وعدد من البنوك المصرية، والهدف منها كان توفير فرص عمل للشباب من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للحد من البطالة ومواجهة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتطرف، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية؛ دورها التنفيذ وتلقي الطلبات، والبنوك تقدم التمويل من خلال قروض لتتفيذ المشروعات، وأن الوزارة وفرت 260 مقرا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى الأنشطة المستهدفة تجارية وزراعية وصناعية وخدمية وغيرها.

ولفت إلى أن نسبة السيدات اللاتي استفدن من المشروع بلغ 32%، ونسبة الرجال 28%، بينما تجاوزت النتائج في تنفيذ المشروعات 87%.

وذكر أن تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع في المحافظة يتضمن؛ فكرة المشروع، وتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، تتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئي، ثم يتم مراجعة الأوراق في كل وحدة، وتحديد حجم القرض الذي سيتم منحه للشاب.

رابط المشروع القومي

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المهندس ياسر عبد الوهاب، مدير «مشروعك» بـ«لينك» رابط المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية «مشروعك» ليقوم النواب بالتسويق له عن طريق صفحاتهم ومكاتبهم وإعلام أهالي الدوائر بها.

و قال السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، إنه يمكن نشر الفكرة عن طريق الأحزاب، لأنها مرتبطة بشكل كبير بالشباب، يكون لها دورا حقيقيا، منتقدا انخفاض عدد المشروعات المخصصة لمحافظة القاهرة، التي لم تتخطِ حتى الآن ألف مشروع في حين إن المنيا بها 18 ألف مشروع والبحيرة 16 ألف.

وأضاف: «مش معقول يكون تعداد القاهرة 12 مليون نسمة، وناخد ألف مشروع، نحن نعلم أن تركيز مشروعك على الجانب الصناعي والخدمي والزراعي أكثر من التجاري، ولكن ألف مشروع قليلة مقارنة بمحافظات أخرى».

وأضاف موجها حديثه لمدير المشروع: «لديك مشكلة في تسويق نفسك».