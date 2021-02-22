جنايات كفر الشيخ تحيل المتهمين بقتل «طفل إبشان» للمفتي

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، قبل قليل، بإحالة أوراق المتهمين بقتل الطفل «عبد الرحمن»، البالغ من العمر 11 سنة، المعروف إعلامياً باسم «طفل إبشان»، في إحدى القرى التابعة لمركز بيلا، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسام محمد صالح، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وعصام خليفة، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وبحضور المستشار أحمد أبو حسين، مدير نيابة بيلا، وعلي الشرقاوي، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ.

جاء ذلك في أحداث القضية رقم 10940 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 2643 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، حيث شهدت قاعة المحكمة تشديدات أمنية، منذ وصول المتهمين وحتى نهاية الجلسة.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 29 أكتوبر 2020، بعد اتهام «أحمد م. ز. ع.»، 29 سنة، سائق توك توك، ويقيم بناحية «العزبة الحمراء»، التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، و« توكل ز. ع. أ.»، 51 سنة، عامل، يقيم بنفس عنوان المتهم الأول، بقتل الطفل المذكور، وذلك بعد قيامهما بخطف المجني عليه وطلب فدية 500 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحه، ولكنهما بدلاً من ذلك قاما بإلقائه حياً في إحدى الترع.

وشهدت الجلسة قراءة الفاتحة على روح الطفل المجني عليه، أثناء مرافعة دفاع المجني عليه، من جميع الحضور في قاعة المحكمة، وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء الدائرة.

ولم يتمالك المحامي «سامح سمير»، دفاع الطفل المجني عليه، دموعه أثناء مرافعته، عندما وصف اقتراف المتهمين للواقعة، بينما سانده عدد من المحامين خلال حضورهم الجلسة تضامناً مع الطفل وأسرته.

وفي نفس الجلسة رفض عدد كبير من المحامين الدفاع عن المتهمين بقتل الطفل، مما اضطر رئيس المحكمة إلى أن يأمر بانتداب أحد المحامين للدفاع عنه، بينما صفق الحضور عقب مرافعة المستشار أحمد أبو حسين، مدير نيابة بيلا، حيث وصف في مرافعته الجريمة بشكل كامل، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.