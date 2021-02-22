استمرار صرف منحة العمالة غير المنظمة عبر مكاتب البريد

لليوم الثالث على التوالي واستمرارا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة كورونا، أعلنت هيئة البريد، استمرار وانتظام صرف الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية، التي تقدر بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال مصدر بالهيئة، إنه بإمكان المواطنين المستفيدين من المنحة، الحصول عليها عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 4 آلاف مكتب، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين، يستطيعون صرف المنحة عبر كروت «إيزي باي»، التي وزعتها الهيئة على المستفيدين مجانًا، وتتيح لهم سحب المنحة عبر ماكينات الصرف الآلي.

اجتماع عاجل للجنة العمالة غير المنتظمة

عقدت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، برئاسة وزيرة التخطيط، اجتماعًا قبل أيام، وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة نتائج تحليل البيانات الخاصة بالدفعات السابقة، من قواعد الاستحقاق والتوزيع الجغرافي للمستفيدين، ومعدلات الصرف من منافذ البريد المصرى والبنك الزراعى وفاعلية استخدام المحافظ الالكترونية على التليفون المحمول، وتم الاستقرار على تحديد موعد صرف الدفعه الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، يوم الاحد 7 مارس.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم العمالة غير المنتظمة، وصرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية، وفق قواعد الاستحقاق التي تضمن وصول المنحة لمستحقيها، والتنسيق مع كل الجهات والوزارات الشريكة، لتسهيل عمليات الصرف من البريد والبنك الزراعى المصري، والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن اختيار موعد الصرف محكوم بعدة محددات، أهمها التنسيق مع جهات الصرف، لضمان عدم التكدسات، وإجراء الصرف وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.