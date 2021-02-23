حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يغلب على مولود برج القوس العاطفة والحنان، كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والخيالية والمغامرات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تحافظ على استقرارك المادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك طاقة ويقظة ويساعدك ذلك على الاقتراب بسهولة ممن تحب.

مشاهير برج القوس

من أبرز مشاهير برج القوس لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي من مواليد 15 ديسمبر.