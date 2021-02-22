«الصحفيين» تحصل 6700 جنيه رسوم الترشح للانتخابات من 61 متقدما

حصلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مبلغ ستة آلاف وسبعمائة جنيه «6700 جنيه» كرسوم للترشح من 61 مرشحا على مقعد النقيب ومقاعد عضوية المجلس، وذلك خلال 5 أيام لفتح باب التقدم، منذ الخميس الماضي، حتى الثانية عشرة ظهر اليوم.

200 جنيه للنقيب و100 للعضو

وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة خالد ميري، قبل فتح باب الترشح، لوضع الشروط التي نص عليها قانون النقابة واللائحة، ومن بينها دفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية، و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، كما يشترط للترشح للعضوية، مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، بينما يشترط للترشح لمنصب النقيب، مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

وتضمنت الشروط، إلزام الراغب في الترشح بالدخول بمفرده إلى القاعة مقر تقديم طلب الترشح، وأن يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة.

61 مرشحا على مقعد النقيب والعضوية

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، غلق باب الترشح اليوم في الثانية عشرة ظهرا، كما أعلنت عن تلقى 61 طلب ترشح خلال 5 أيام منذ الخميس الماضي، بواقع 6 مرشحين على منصب النقيب و55 مرشحا لعضوية المجلس منهم 20 مرشحا لعضوية المجلس فوق السن، و35 مرشحا لعضوية المجلس تحت السن.

وبحساب ما تم دفعه من رسوم ووفقا لشروط اللجنة فيتبين أنه تم تحصيل 1200 جنيه من 6 مرشحين على مقعد النقيب بواقع 200 جنيه لكل مترشح، كما تم تحصيل 5500 جنيه من 55 مرشح لعضوية مجلس النقابة، ليصل إجمالي ما تم دفعه من رسوم 6700 جنيه.

وترشح على منصب النقيب كل من ضياء رشوان، النقيب الحالي، ورفعت رشاد، أخبار اليوم، وسيد الاسكندراني، الجمهورية، وطلعت هاشم، مصر الفتاة، وكارم يحيى، المشهد، ومحمد مغربي، الشعب.

وفيما يلي صورة من كشوف أسماء المرشحين: