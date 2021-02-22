تشييع جثمان «ياسين عجلان» بمقابر الأسرة في رشيد (صور)

شيع العشرات من أهالي مدينة رشيد، في محافظة البحيرة، منذ قليل، جثمان رجل الأعمال ياسين عجلان، الذي لقي مصرعه صباح اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بالقرب من وادي النطرون.

وتجمع الأهل والأقارب والجيران، بعدما أعلنت أسرته إقامة صلاة الجنازة في مسجد «زغلول» بمدينة رشيد، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

ولقي رجل الأعمال ياسين عجلان مصرعه، فيما أصيبت زوجته وسائقه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، والجثة إلى مشرحة ذات المستشفى، وجرى رفع أثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات.

واستقبل مستشفى وادي النطرون المركزي كلاً من «أميرة حازم الشريف»، 58 سنة، مقيمة بالقاهرة، مصابة بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، و«مصطفى عبد الحميد نصر»، 28 سنة، مقيم بكفر الزيات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهما.

كما استقبل المستشفى «ياسين عبد الفتاح عجلان»، 68 سنة، مقيم بالقاهرة، جثة هامدة، وتم التحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، لقي عامل بناء مصرعه، إثر سقوطه من الطابق العاشر بإحدى العمارات تحت الإنشاء، وذلك أثناء عمله بمنطقة «السعرانية» بمدينة كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

استقبل مستشفى كفر الدوار المركزي الشاب «أحمد س. ح.»، 34 سنة، جثة هامدة، إثر سقوطه من ارتفاع 10 طوابق، وبإبلاغ الجهات الأمنية بقسم شرطة كفر الدوار، تبين أن المتوفي يعمل بالمعمار، وسقط أثناء عمله بالطابق العاشر بعمارة تحت الإنشاء.

تم التحفظ على جثة المجني عليه داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.