مصرع مسن وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي مسن مصرعه، اليوم الإثنين، فيما أصيب آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة- الإسكندرية»، الصحراوي، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، والجثة لمشرحة ذات المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات.

واستقبل مستشفى وادي النطرون المركزي، كل من «أميرة حازم الشريف 58 سنة، مقيمة القاهرة، مصابة بكسر بالكعبرة اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى عبد الحميد نصر، 28 سنة كفر الزيات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم»، تم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهما.

كما استقبل المستشفى «ياسين عبد الفتاح عجلان»، 68 سنة، مقيم القاهرة، جثة هامدة، وتم التحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، لقي عامل بناء مصرعه، إثر سقوطه من الطابق العاشر بإحدى العمارات تحت الإنشاء، وذلك أثناء عمله بمنطقة «السعرانية» بمدينة كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

استقبل مستشفى كفر الدوار المركزي الشاب «أحمد س. ح.»، 34 سنة، جثة هامدة، إثر سقوطه من ارتفاع 10 طوابق، وبإبلاغ الجهات الأمنية بقسم شرطة كفر الدوار، تبين أن المتوفي يعمل بالمعمار، وسقط أثناء عمله بالطابق العاشر بعمارة تحت الإنشاء.

تم التحفظ على جثة المجني عليه داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.