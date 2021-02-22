«سيجنال أم تلجرام؟».. 7 معايير قبل اختيار تطبيقك القادم بعد «واتساب»

خلال الأيام الماضية، شهدت تطبيقات المراسلات تحديثات أشعرت مستخدموها بالخوف وسرقة بياناتهم الشخصية من على هواتفهم المحمولة، خاصة مع التحديث المثير للجدل من تطبيق واتساب، حيث تحول العديد من المستخدمين إلى منصات رسائل مجانية أخرى للتواصل مع الأصدقاء والغرباء.

تشفير تام في «سيجنال»

ويعد تطبيقي «سيجنال» و«تلجرام» من أكثر البدائل شيوعًا وموثوقية، وكلاهما مدرج في قائمة أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة، فتطبيق سيجنال هو الفائز والبديل الأمثل بالنسبة لتبادل الرسائل بالأمان وذلك بالنسبة للمبتدئين، حيث يتم تشفير جميع رسائل سيجنال من طرف إلى طرف افتراضيًا، مما يعني أنه لا يمكن لأحد غيرك أنت والأشخاص الذين تدردش معهم الوصول إلى رسائلك، بينما بعض رسائل «تليجرام» والمكالمات الصوتية لها تشفير من طرف إلى طرف، ومن المحتمل أن يكون الباقي مرئيًا لموظفي «تلجرام» وجهات إنفاذ القانون وغيرهم.

«يمكن اختبار التشفير»

ووقع تطبيق سيجنال، بروتوكول التشفير، مفتوح المصدر الخاص، وأصبح متاحا ليراه الجميع ويختبره أي شخص، مما يعني أنه يمكن العثور على العيوب وإصلاحها بسرعة، بينما تستخدم «تلجرام» بروتوكول MTProto 2.0 الخاص بها، وهو مفتوح المصدر من جانب العميل، علاوة على أن العديد من خبراء أمن المعلومات يرون أن «تقنية التشفير المحلية» من «تلجرام» لها سجل إنجازات محدود مقارنةً بـ «سيجنال».

«تلجرام يحدد موقعك ويعرف لمن تتحدث ومتى»

وبينما يقوم تطبيق «سيجنال» بجمع بيانات أقل بكثير عن مستخدميه، يفعل «تلجرام» العكس، إذ يخزن «سيجنال» عمومًا التاريخ الذي أنشأت فيه حسابك ووقت آخر اتصال، بينما قد تتضمن بيانات «تلجرام» الوصفية، عنوان IP الخاص بك وموقعك بالإضافة إلى من تتحدث إليه ومتى.

«تلجرام» يصل إلى جهات اتصالك

وبإمكانك بدء محادثات تطبيق «سيجنال» عن طريق كتابة رقم شخص آخر، لكن «تلجرام» يحتاج إلى الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك، قبل أن تتمكن من إرسال رسائل إلى أي شخص.

سهولة التثبيت

أما عملية التثبيت لكلا التطبيقين فهي بسيطة نسبيًا، حيث تقوم بتنزيل البرنامج للنظام الأساسي المفضل لديك، والتسجيل باستخدام رقم هاتفك، وإدخال رمز التحقق الذي تم استلامه عبر الرسائل القصيرة، و(في بعض الحالات، ستتصل بك تلجرام مع الرمز بدلاً من ذلك).

ويتطلب كلا النظامين اسمًا أولًا لإنهاء ملفك الشخصي، لكن لا يتطلب أي منهما أن يكون هذا الاسم هو اسمك الحقيقي، يمكنك استخدام اسم مستعار أو رمز تعبيري، ومع سيجنال سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد تمكين أذونات التطبيق، مثل الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

وسيطلب منك «سيجنال» بعد ذلك إنشاء رقم تعريف شخصي، وهذه الخطوة اختيارية، لكنها موصى بها مع «تلجرام» ويمكن العثور عليها ضمن «الإعدادات> الخصوصية والأمان> قفل رمز المرور».

وقبل أن تتمكن من تمكين إصدار سطح المكتب من «سيجنال» أو «تلجرام»، يجب عليك إعداد حسابك عبر تطبيق الهاتف المحمول، فيحتوي تطبيق سيجنال على رمز QR داخل التطبيق لربط الأجهزة الأخرى، بينما يوفر «تلجرام» رمز QR مشابهًا، ولكن يمكنك أيضًا استخدام رقم هاتفك ورمز التحقق عبر الرسائل القصيرة.

المحادثات السرية خيار «تلجرام»

وكلا التطبيقين متشابهان، عندما يتعلق الأمر بخيارات الدردشة، ففي الرسائل الفردية: يتم تشفير الرسائل الفردية لتطبيق سيجنال من طرف إلى طرف افتراضيًا، في حين إن محادثات تلجرام الأساسية الفردية ليست كذلك، وإذا كنت ترغب في حماية اتصالاتك في «تلجرام» من مطوري التطبيق أنفسهم، فسيتعين عليك بدء محادثة سرية.

الدردشات الجماعية

ويقدم كلا التطبيقان خيار المراسلة الجماعية.

ويتم تشفير محادثات «سيجنال» من طرف إلى طرف، في حين أن «تلجرام» ليس كذلك، كما لا توجد دردشة سرية مكافئة للمجموعات.

ويمكن أن تضم مجموعات «سيجنال» ما يصل إلى 1000 مستخدم بينما تسمح «تلجرام» بما يصل إلى 20000 عضو في المجموعة.

التدمير الذاتي للرسائل

يمكن ضبط رسائل «سيجنال» في أي دردشة فردية أو جماعية، بحيث تختفي في أي مكان من خمس ثوانٍ إلى أسبوع واحد، بينما «تلجرام» لديه خيارا مماثلا للتدمير الذاتي، ولكنه مخصص فقط للمحادثات السرية، وليس الدردشات العادية.