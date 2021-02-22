رئيس «شعبة الأدخنة»: التدخين ضار جدا بالصحة.. وتصريحات «لولو» غير مسؤولة

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس الشعبة العامة للأدخنة باتحاد الصناعات، إن التدخين ضار جدا بالصحة، وأن ما صرح به المدعو محمود لولو، رئيس شعبة تجار السجائر بغرف القاهرة التجارية، بأن التدخين حلال شرعا، وأن له 7 فوائد للجسم، هو «غير صحيح».

وأضاف «الإمبابي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة والناس»، اليوم الإثنين، إن «الشعبة» اتخذت إجراءات قانونية ضد المدعو محمود لولو، رئيس شعبة تجار السجائر بغرف القاهرة التجارية، بعد تصريحاته، مشيرا إلى أنه يدمر الصناعة بهذه التصريحات، وسبق أن دعا في تصريحات صادمة وغير مسؤولة من قبل إلى التوقف عن دفع ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للأدخنة باتحاد الصناعات، أن تحديد الحلال والحرام مسؤولية دار الإفتاء المصرية، التي كانت صريحة فيما يتعلق بالتدخين، معربا عن رفضه لتصريحات رئيس شعبة تجار السجائر بغرف القاهرة التجارية، واصفا إياها بـ«غير المسؤولة».

كان محمود لولو، رئيس شعبة الأدخنة بالغرفة التجارية، صرح لـ«الوطن» تصريحات «صادمة»، أكد خلالها أن التدخين «حلال»، وله 7 فوائد، مضيفا: «مفيش حاجة تطلع من الأرض إلا ولها فايدة»، مضيفا أن السجائر حلال؛ لأنها نبات يزرع في الأرض، موضحا: «لها فوائد كثيرة منها أنها تقضي على فيروس كورونا ومرض الزهايمر، وتعالج التوتر العصبي وتسوس الأسنان وتحسن المزاج العام، وتجعل القوام ممشوق، وتعطى فرصة كبيرة للنجاة من أمراض القلب»، بحسب قوله.

وأكد محمود لولو، أنه «لو يملك النصيحة لنصح الجميع بالتدخين وكيفيته»، مشيرا إلى أن تجارة السجائر «حلال»، مثلها مثل أي تجارة أخرى، و«الحرام فقط في الغش والاحتكار والتهريب، فهي تمثل ثاني أكبر مصدر لإيرادات الخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس»، وفق تعبيره.

ولفت «لولو» إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار السجائر المستمر، إلا أنها الأكثر مبيعا بالمقارنة بسلع أخرى، مؤكدا انتعاش سوق السجائر والتبغ، الذي يستخدم في «السجائر اللف».