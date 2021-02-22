وزير صحة سابق يعدّد أضرار التدخين: انسداد رئوي مزمن وجلطات وربو وسرطان

قال الدكتور أشرف حاتم، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب قصر العيني ووزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ التدخين يتسبب في ضرر كبير بالشعب الهوائية، ويوقف عمل الأهداب المبطنة لها، والتي تعمل على طرد الأجسام الغريبة داخل الرئة عن طريق الحركة المستمرة «20 ألف مرة في الثانية»، والتي تهدأ حركتها بسبب حرقها بالهواء الساخن أو تعرضها للنيكوتين لوقت طويل.

وأكد حاتم، أنّ التدخين قد يصيب صاحبه بـ«سرطان الرئة»، بسبب وجود مادة النيكوتين التي تتسبب في تكاثر الخلايا دون حساب، ما ينتج عنه الإصابة بالسرطان، فضلا عن أضراره الأخرى، وبينها «الانسداد الرئوي المزمن».

ولفت رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أنّ التدخين يتسبب في صعوبة بالتنفس، نظرا لحدوث ثخانة في جدار الشعب الهوائية، ما ينتج عنه «انسداد رئوي».

وعدّد أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب قصر العيني، أضرار أخرى للتدخين، موضحا أنّه قد يسيب الإنسان بـ«جلطات الرئة»، إذ يؤثر سلبا على تصلب الشرايين الذي ينتج عنه تكوين الجلطة الرئوية، كما أنّه من الأسباب الرئيسية للإصابة بالالتهاب الرئوي، وليس صحيحا على الإطلاق أنّه يقضي على فيروس كورونا.

وتابع حاتم، أنّ «التبغ المسخن» تنبعث منه روائح مسرطنة ومواد أخرى ذات رائحة كـ«مبيد الحشرات»، موضحا أنّ هذه الروائح تتحول إلى 3 أو 4 بنزو بيرين مسرطن، فضلا عن حرق هواء ساخن في الغشاء المخاطي داخل الشعب الهوائية، ما يؤدي لحدوث تليف يصل بالمدخن إلى الإصابة بـ«ربو شعبي».

وكان محمود لولو، رئيس شعبة الأدخنة في الغرفة التجارية، قال إنّ السجائر تقضي على فيروس كورونا المستجد، وكذلك مرض «ألزهايمر»، وتشارك في علاج التوتر العصبي وتسوس الأسنان وتحسّن المزاج العام، كما أنّها سبب في الحصول على قوام ممشوق، مشيرًا إلى مساهمتها في إعطاء فرصة وصفها بـ«الكبيرة» للنجاة من أمراض القلب.