رئيس شعبة التدخين: السجائر تقضي على كورونا..وطبيب: التدخين ينقل العدوى

«تقضي على كورونا».. تصريح صادم جاء على لسان محمود لولو، رئيس شعبة الأدخنة بالغرفة التجارية، لـ«الوطن»، ضمن حديثه عن فوائد تدخين السجائر، معدّدًا 7 فوائد لها إلى جانب زعمه بأنها «حلال».

وقال رئيس الشعبة، محمود لولو، إن كل ما يخرج من الأرض له فائدة، زاعمًا أن السجائر حلال لأنها في النهاية نبات يتم زرعه في الأرض، مشيراً إلى 7 فوائد لها تدخلها في علاج أمراض كثيرة ومختلفة، كما أنها تقضي على فيروس «كورونا» وكذلك مرض الزهايمر، وتشارك في علاج التوتر العصبي وتسوس الأسنان وتحسن المزاج العام، كما أنها سبب في الحصول على قوام ممشوق، مشيرًا إلى مساهمتها في إعطاء فرصة وصفها بـ«الكبيرة» للنجاة من أمراض القلب.

ونصح رئيس شعبة الأدخنة، الجميع بتدخين السجائر، مؤكداً أن تجارتها «حلال» كأي تجارة أخرى، وأنها تعد ثاني أكبر مصدر لإيرادات الخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس، على حد قوله.

وأشار «لولو» إلى أن السجائر هي الأكثر مبيعا إذا ما قورنت بسلع أخرى، وذلك رغم ارتفع أسعارها المستمر، مؤكداً على انتعاش سوق السجائر والتبغ، المستخدم في «السجائر اللف».

يذكر أن المادة الخام «التبغ» أساس صناعة السجائر والمعسل، تستورد من الخارج.

دار الإفتاء تحرّم تدخين السجائر

وكانت دار الإفتاء قد أخرجت فتوى بتحريم السجائر، إذ أفتى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، بحرمانية التدخين، بقوله إن التدخين حرام شرعا؛ لما يسببه من أمراض تضر بالنفس البشرية.

شركات السجائر تعترف بأضرار التدخين

وتعترف شركات السجائر فإنها بخطورة التدخين وتأثيره الضار على الصحة من خلال ملصقاتها المنتشرة على علب السجائر، كما أنها تنوه بعدم البيع للفئة العمرية دون 18 عامًا.

طبيب: التدخين يسهل انتقال عدوى كورونا والإصابة به

وعلى الناحية الطبية، نفى الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، وجود ما يثبت حماية التدخين من فيروس كورونا «كوفيد -19»، مؤكدًا على ثبوت تسهيل التدخين لانتقال عدوى الفيروس المستجد، وذلك عبر الشيشة والسجائر، نتيجة للكحة المستمرة للمدخنين، المستببة في نقل الفيروس للمحيطين إذا كان مصاب.

كما أن التدخين من المسببات الرئيسية للأمراض المزمنة كارتفاع الضغط، ومشكلات المعدة والجهاز الهضمي والعصبي والتوتر، وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة بـ«كوفيد -19».