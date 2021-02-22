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محمود مسلم

بريد الوطن.. قلبى كعبة

كتب:

بريد الوطن
09:52 م | الإثنين 22 فبراير 2021
بريد الوطن

بريد الوطن

ماتحاولش النحت فيّا

وف صخورى إياك تعافر

حظك إنى صلبة فعلاً

بس قلبى بجد غافر

للإساءة لو أسأت

مش هقول إنك سرقت

حتة منى وكنت سافر

بس يكفينى إنى أقولك

إن عمرى ما هبقى لعبة

الغرور وخدك وضلك

انت حالتك حاجة صعبة

انت صنمك هو قلبك

أما قلبى ف طهره كعبة

مش هيؤمن بيها كافر

                                                               نجلاء نعيم

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