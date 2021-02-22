بريد الوطن.. قلبى كعبة

ماتحاولش النحت فيّا

وف صخورى إياك تعافر

حظك إنى صلبة فعلاً

بس قلبى بجد غافر

للإساءة لو أسأت

مش هقول إنك سرقت

حتة منى وكنت سافر

بس يكفينى إنى أقولك

إن عمرى ما هبقى لعبة

الغرور وخدك وضلك

انت حالتك حاجة صعبة

انت صنمك هو قلبك

أما قلبى ف طهره كعبة

مش هيؤمن بيها كافر

نجلاء نعيم

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