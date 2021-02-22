بريد الوطن.. قلبى كعبة
كتب:
بريد الوطن
09:52 م | الإثنين 22 فبراير 2021
بريد الوطن
ماتحاولش النحت فيّا
وف صخورى إياك تعافر
حظك إنى صلبة فعلاً
بس قلبى بجد غافر
للإساءة لو أسأت
مش هقول إنك سرقت
حتة منى وكنت سافر
بس يكفينى إنى أقولك
إن عمرى ما هبقى لعبة
الغرور وخدك وضلك
انت حالتك حاجة صعبة
انت صنمك هو قلبك
أما قلبى ف طهره كعبة
مش هيؤمن بيها كافر
نجلاء نعيم
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