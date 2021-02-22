لميس تهاجم رئيس «اتحاد اليد» بسبب خرق الفقاعة: «دي مش قواعد بيتنا»

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بعدما قرر الاتحاد الدولي للعبة، إيقافه لمدة عام، بسبب خرقه قواعد الفقاعة الطبية، أثناء بطولة بطولة العالم لكرة اليد، قائلة: «هذا أمر غير مقبول، لا يمكن أن نقبله من لاعبين مثلما صدر من حسين الشحات ومحمود كهربا لاعبي الأهلي، لأنهما كادا أن يتسببا في خسارة المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية».

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «بنفس المعيار، بل وبمعيار أقصى، لا يمكن قبول أن رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد يقوم بخرق القواعد التي وضعها الاتحاد الدولي والدولة المصرية».

وتابع: «مفيش حاجة اسمها الخروج من الفقاعة، وإذا كنا مقبلناش إن اللاعبين يسلموا على أبو تريكة أو أي حد وتم عزلهم، فازاي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد المصري للعبة يعمل ده؟! دي حاجات مفيهاش هزار ولا أنا آسف رايح أشوف حد مهم، أنت نموذج، دي قواعد دولية مش قواعد بيتنا ومش قواعد محلية خلي حد يكلم لك حد».

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي الشكر لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بعدما رفض توقيع عقوبة على هشام نصر أثناء البطولة حتى لا تتأثر معنويات القائمين على تنظيمها وأفراد المنتخب الوطني: «عدم توقيع العقوبة على رئيس الاتحاد المصري أثناء البطولة أمر عليه حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة حتى لا تتأثر معنوياتنا، القواعد لا يمكن أن تُخترق».