لميس الحديدي: عمرو أديب يشعر ببعض الآلام.. وسيعود لجمهوره قريبا

طمأنت الإعلامية لميس الحديدي، الجمهور على الحالة الصحية لزوجها الإعلامي القدير عمرو أديب، الذي تغيب لليوم الثالث على التوالي عن تقديم برنامجه «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، بعد حادث السير الذي تعرض له في منطقة دهشور، بالقرب من 6 أكتوبر، منذ عدة أيام.

جاء ذلك ردا على الفنان هاني شاكر، الذي وجه لها سؤالا عن حالة الإعلامي الصحية، خلال مداخلة هاتفية معها على الهواء، في برنامج «كلمة أخيرة» الذي يُعرض على شاشة «ON»؛ إذ أعرب نقيب الموسيقيين عن أمنياته بالشفاء للإعلامي عمرو أديب.

وقالت لميس الحديدي، إن زوجها بخير ويتماثل للشفاء، لكنه يشعر بآلام حاليا، وسيعود إلى جمهوره قريبا: «يشعر ببعض الآلام نتيجة الحادثة التي تعرض لها، ولكنه يتماثل للشفاء، هو الآن بدأ في مرحلة التعافي»، مؤكدة: «هو أحسن بشكل عام، وربنا نجاه من الموت بأعجوبة، العربية اللي أديب خبط فيها كانت محملة بأنابيب البوتاجاز، وكان يمكن أن تنفجر في أي لحظة».