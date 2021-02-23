«الصحفيين» تبدأ تلقي التظلمات والتنازلات لـ61 مرشحا بانتخابات النقابة

تبدأ اليوم اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في تلقي التظلمات والتنازلات وذلك لمدة 5 أيام حتى يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري.

وقد فتحت اللجنة برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، باب الترشح لمدة 5 أيام أيضا منذ يوم الخميس الماضي وحتى الثانية عشرة ظهر أمس الإثنين، وأعلنت عن تلقيها61 طلب ترشح بواقع 6 مرشحين على منصب النقيب و20 مرشحا لعضوية المجلس فوق السن، و35 مرشحا لعضوية المجلس تحت السن.

6 مرشحين على منصب النقيب

وترشح على منصب النقيب كل من ضياء رشوان، النقيب الحالي، ورفعت رشاد، أخبار اليوم، وسيد الإسكندراني، الجمهورية، وطلعت هاشم، مصر الفتاة، وكارم يحيى، المشهد، ومحمد مغربي، الشعب.

وبدأت اللجنة برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، تلقى أوراق الراغبين في الترشح على مقعد النقيب، و6 مقاعد لعضوية المجلس، الخميس الماضي لمدة 5 أيام، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

ووفقا للجدول الزمني للانتخابات الذي وضعته اللجنة فإنه من المقرر أن يكون موعد الاجتماع الاول للجمعية العمومية يوم 5 مارس المقبل، بينما تجرى يوم 6 مارس الاعادة على منصب النقيب على أن يكون التصويت من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تؤجل الجمعية للانعقاد الثاني يوم 19 مارس المقبل على أن تكون الإعادة على منصب النقيب يوم 20 مارس.

الفتوى والتشريع

وتنتظر النقابة رأي قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المقرر إعلانه غدا الأربعاء، بخصوص إجراء الانتخابات في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، لا سيما وأن قانون النقابة نص على إجراء الجمعية العمومية بمقر الصحفيين، كما أرسلت النقابة إلى مجلس الدولة رأي وزارة الصحة التي رفضت إجراء الانتخابات لتعذر توفير الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت اللجنة عقب اجتماعها الأول، برئاسة خالد ميري، إلزام الراغب في الترشح بالدخول بمفرده إلى القاعة مقر تقديم طلب الترشح، وأن يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة.