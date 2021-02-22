الشهر العقاري: التعديل الجديد حل مشكلات العقود العرفية والرسوم لم تزد جنيها

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المادة (35 مكرر) من قانون مصلحة الشهر العقاري، جاءت من أجل حل أزمة العقارات غير المسجلة رسميا، التي تسبب مشكلة للمواطنين، خاصة عند الاستناد للعقود العرفية فقط، مشددا على أن المادة الجديدة، تختص فقط بهذه المشكلة، أما عقود بيع الرضائية، والمشهرة لا يوجد بها أي مشكلة، لافتا إلى أن رسوم التسجيل لم تزيد على ولو جنيه.

حل مشكلة التعدي على الأراضي

وأضاف «ياقوت»، في لقاء عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج مع برنامج «مساء dmc» وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين، أن بعض المواطنين كانوا يتعرضون للاعتداء على ملكيتهم، نتيجة الاستناد للعقود العرفية فقط.

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن دعوى صحة التوقيع ليس لها علاقة بالشهر العقاري ولا قانونه، ودعوى صحة التوقيع لا يعتد بها في الشهر العقاري، موضحا أن أحكام صحة التوقيع لا تُسجل، ولكن المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية بعقود ابتدائية، وحصلوا على صحة التوقيع، عليهم التوجه إلى المحكمة لإنفاذ صحة التوقيع.

الشروط والإجراءات موجودة على الموقع الإلكتروني

وشدد على أن كل الإجراءات والأوراق المطلوبة موجودة على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشيرا إلى أن الرسوم تكون على مساحة المسطح، حيث تكون الرسوم 500 جنيه إذا كانت المساحة من متر إلى 100 متر، وإذا كانت أكثر من 100 متر سوف تصل لألف جنيه، وتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى.

ولفت إلى أن الوحدات التي تم التصرف بها في عقود بيع عرفية سابقة أو لاحقة للمادة، فإن التعديل يسري عليها، مشددا على أن التعديل حل جميع مشاكل عقود البيع العرفية، موضحا التعديل الجديد حل المشاكل ولم يتطرق للرسوم، مؤكدا: «الرسوم مزادتش جنيه».