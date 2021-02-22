«أدمن جروب قاوم»: بعض الفتيات تستدرج عن طريق فعل الخير

قال محمد اليماني، «أدمن جروب قاوم»، لدعم ضحايا التحرش والابتزاز، إنه عن طريق الحساب الشخصي استطاعوا تحريك قضية لفتاة وحصلت على حكم قضائي، ولكن في الأيام الماضية، تعرضت فتاة للابتزاز، والشخص المبتز أرسل صورة لها لشقيقها، فانتحرت الفتاة، ولم يستطيعوا إنقاذها، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الـ«جروب»، والصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشددا على أن بعض الفتيات يتم استدراجهن عن طريق فعل الخير.

وأضاف «اليماني»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج مع برنامج «مساء dmc» وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين، أن جميع الأدمن في الصفحة هم فتيات، لكي تستطيع الفتيات أن يتحدثن بحرية، وعندما تصلهم أي مشكلة يبدأوا في التحرك سواء وديا أو قانونيا، موضحا أنهم يدخلون على حساب الشخص المبتز، ويردون عليه حتى يقع في خطأ يمكن أن يعرضه للتقاضي أمام المحاكم، وبالتالي يحصلون على حق الفتيات.

وشدد «أدمن جروب قاوم»، على أن المبتزين يخافون من «قاوم»، والهدف من الصفحة أن تعيش الفتاة بطريقة آمنة، ويحاولون أن يعتاد الناس على التمسك بالقانون، ويعرفون أن الشرطة «في ضهر المواطن» لافتا إلى أن إحدى الفتيات كانت تضطر لدفع 5 آلاف جنيه، وكانت خائفة جدا، ولكن تم تحريك قضية، ويسعى رجال الأمن للقبض على المبتز.

وتابع أن الخوف هو أكثر ما يدفع الفتيات لإخفاء ما تتعرض له، حيث تتعرض بعض الفتيات للاستدراج عن طريق فعل الخير، لأن بعض الفتيات يكن في ظروف صعبة، ويدخل شخص ما ويقنعها أنه سيقدم لها مساعدات مالية إلى أن يورطها في بعض الصور غير اللائقة، موضحا أن هناك حالات طلاق حدثت بسبب وقائع الابتزاز.

وكشف أن هناك حالات وقصص ابتزاز لبعض الشباب، حيث يقوم ولد بابتزاز ولد آخر، وهناك فتاة كانت تبتز الشباب عن طريق الأحاديث الجنسية، مناشدا الشباب ألا يستجيبوا لمثل هذه الدعوات.

وأكد أنهم يرغبون في التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء مؤسسة للدفاع عن ضحايا التحرش.