عاجل.. القبض على فران حاول التحرش براقصة شهيرة داخل شقتها بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على فران، حاول التحرش بـ«راقصة» شهيرة، داخل شقتها بمنطقة نزلة البطران بالهرم، وأمر اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء تواجد الراقصة داخل شقة تستأجرها بالهرم، دخل عليها المتهم مدعيا أنه «كشاف نور»، وطلب مراجعة التوصيلات الكهربائية داخل الشقه، وعند دخوله اتصلت بمالك الشقة لتخبره بالأمر، إلا أن المتهم أشهر سلاح أبيض وهددها به، ثم وثق يديها، ودفعها إلى غرفه النوم، محاولا التحرش بها.

وتمكن حارس العقار والجيران من دخول الشقة، وألقوا القبض عليه والسلاح المستخدم في الجريمة.