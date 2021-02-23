لا داعي للقلق.. 10 نصائح للطلاب قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد بدء امتحانات طلاب صفوف النقل، للفصل الدراسي الأول، على تبدأ الامتحانات في 27 فبراير الجاري، بعد تأجيلها في يناير الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، أبرز النصائح لطلاب سنوات النقل قبل بدء الامتحانات، بحسب ما أكده الدكتور عنتر عبدالعال، أستاذ التربية بجامعة سوهاج، في السطور التالية:

1_عدم القلق قبل دخول لجان الامتحانات، حتى لا يؤثر ذلك على قدرة الطالب في الإجابة على الأسئلة.

2_عدم الانصايع وراء كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تشتت الطلاب.

3_الاستذكار جيداً وأخذ أكبر قسط كافي من النوم يومياً.

4_الاهتمام بالاطلاع على كل ما يتم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص الامتحانات.

5_حب النماذج الاسترشادية التي تطرحها وزارة التربية والتعليم.

6_عمل جدول يومي لكافة المواد حتى يستطيع الطالب الإلمام بكافة المقررات الدراسية خلال هذا الأسبوع.

7_تنظيم الوقت جيداً والاستفادة به.

8_ المشاركة في بعض الأنشطة الترفيهية التي تمنح الطالب فرصة للاسترخاء، وتنشيط ذاكرته.

9_ يجب على الأسر المصرية تحفير أبنائها على الاستذكار وعدم القلق.

10_الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والخرص على إقتناء كافة المستلزمات الشخصية وعدم تداولها مع الأصدقاء.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي 2019-2020، وسط ظروف بالغة الصعوبة، وأشد قسوة من الظروف الحالية، موضحاً جميع المديريات التعليمية حرصت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل المستمر على تعقيم لجان الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنّ حضور الطلاب سيكون اختيارياً في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021، الذي من المقرر بدءه يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل لجميع الطلاب، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).