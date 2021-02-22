أستاذ تمويل: ضخ 100 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة تنفيذا لتعليمات الرئيس

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن توجيه البنك المركزي، بضخ ما يزيد عن 100 مليار جنيه إضافية لمبادرة الرئيس لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال العام الجاري والمقبل، يعد استكمالا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عام 2015، لضخ 200 مليار جنيه، بشرايين اقتصاد الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، موضحا أن هذا المبلغ تم ضخه بالفعل على مدار 4 سنوات، منبها أنه صاحب ذلك التزام قوي من القطاع المصرفي، بمتابعة عمليات الضخ.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية الأثنين، مع قناة «extra news»، أن الحقيقة هذا القدر من التمويل، ساهم بشكل كبير في إنشاء العديد من المشروعات، وبالتبعية في توفير الكثير من فرص العمل، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية، تتطلب استكمال العمل بهذا القطاع، وبالتالي كان من المنطقي أن يصدر البنك المركزي بعض التوجيهات إلى البنوك، نحو مزيد من التسهيلات تقدمها تلك البنوك أمام المشروعات الصغيرة.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن الامر الهام للغاية، يتمثل في أن الجزء الأكبر من المبالغ التي سبق وأن أتم ضخها، وبالتحديد حوالي نسبة 81% من أجمالي تلك المبالغ، تم انفاقها على قطاعي الصناعة والزراعة، موضحا أن هذين القطاعين بالأخص، مهمين بدرجة كبيرة للاقتصاد المصري، كما أنه تقام على أساسهما عملية التنمية الشاملة.

وألمح إلى أن وباء كورونا، أثر بالسلب على كل اقتصاديات العالم أجمع، وكذلك الحال بالنسبة لمصر، لافتا إلى ضرورة أن يقابل هذا التأثير بمزيد من الدعم لكل القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تسببت بفقد الكثير من فرص العمل، على مستوى هذا القطاع، وكذلك على مستوى قطاع السياحة الذي تأثر للغاية.

وأكد أن الدولة في المرحلة المقبلة وحتى تستطيع التعامل مع الاثار السلبية، وتداعيات جائحة كورونا، في حاجة لخلق المزيد من فرص العمل، وكذلك أن تزيد الدولة من القاعدة الإنتاجية، حتى يكون هناك تنمية مستدامة، مشيدا بدور المشروعات القومية في الفترة الأخيرة، كاشفا أن تلك المشروعات هي من حافظت على معدل النمو الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، وسط تفاقم أزمة وباء كورونا.