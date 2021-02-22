سفير مصر بكندا يشارك في افتتاح فرع جامعة «رايرسون» بالعاصمة الإدارية

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، اليوم الإثنين 22 فبراير الجاري، عبر الفيديو كونفرانس، في مراسم افتتاح فرع جامعة «رايرسون» الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي عقدت بالقاهرة، بحضور لفيف من أساتذة الجامعات والإعلاميين، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء جامعة كندا - مصر، السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، بالإضافة إلى رئيس جامعة رايرسون، وعمداء عدد من الكليات بالجامعة، الذين شاركوا افتراضيًا من كندا.

وألقى السفير أبو زيد كلمة عبر فيها عن سعادته بافتتاح فرع الجامعة الكندية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قطاع التعليم وحرصه على وضع مصر من جديد على الخارطة العالمية لمنظومة التعليم الجامعي، لا سيما من خلال التوأمة بين الجامعات المصرية وكبرى الجامعات العالمية.

وأكد السفير المصري أن قطاع التعليم يعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر وكندا، حيث يُعد عامل جذب رئيسي للطلبة المصريين على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية في أوتاوا، تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين مصر وكندا في مجال التعليم والبحث العلمي، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع مذكرات تفاهم بين وزارات ومؤسسات مصرية مع عدد من الجامعات الكندية، تسمح بحصول مئات الطلبة المصريين على درجات علمية متقدمة في مجالات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البرمجيات وغيرها.

من ناحية أخرى، شارك السفير أحمد أبو زيد عقب مراسم الافتتاح في جلسة حوارية مع رئيس جامعة «رايرسون» وعمداء كليات الهندسة والاتصالات بالجامعة، والسفير الكندي في مصر، نُوقش خلالها فرص ومجالات التعاون بين مصر وكندا في مجال التعليم، وأهم الدروس المستفادة من تجربة إنشاء فروع لعدد من الجامعات الكندية بمصر، خاصة ما تقدمه من ربط بين التعليم الأكاديمي و احتياجات سوق العمل وقطاع الصناعة بشكل عام.