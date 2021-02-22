الإفتاء: التبرع لمشروع تطوير القرى من أبواب الزكاة والصدقات

دعا الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، المواطنين إلى تكاتف الشارع، سواء من خلال الدعم المعنوي أو المادي، من خلال الصدقات والزكاة بأنواعها، للمشاركة في هذا العائد المثمر لمشروع تطوير القرى المصرية، الذي يعود بالنفع على الإنسان، وهو المقصود في الإسلام بالتشريع، موضحًا: «هذا باب كبير من أبواب الخير، وباب لإنفاق الأموال في محلها، لجني الثواب».

وأضاف عمران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن التبرع لمشروع تطوير القرى جائز قطعا دينيا، لأنه يولي اهتمام بالأسر في الريف، للنهوض بمعيشتهم وزيادة تعليمهم، وتوفير الرعاية المناسبة لهم، ولأنه يصب في دعمهم في شؤون الحياة الخاصة بهذه الأسر القاطنة في الريف، مؤكدا أن الإسهام في بناء المدارس والمستشفيات أيضا، يدخل ضمن الصدقة الجارية.

كان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ذكر أنه استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع؛ للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، تم فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر"– تطوير 1500 قرية؛ لتلقي كافة التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.

وأضاف سعد أن ذلك يأتي في إطار الحرص على أهمية مشاركة كل قوى المجتمع في مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لأهل القرى.