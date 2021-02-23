الأتربي: دعم المشروعات الصغيرة بنسبة 20% من المحفظة المالية للبنوك

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك، وبنك مصر، إن هناك أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، لدعم هذه المشروعات بنسبة 20% من المحفظة المالية للبنوك، وهذا من أجل أهمية هذه المشروعات، خاصة أنها تدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

وأضاف «الأتربي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «dmc» الفضائية، الإثنين، أن بعض البنوك لم تحقق النسبة المرجوة، وبنوك أخرى حققتها، والبنك المركزي أصدر قرارا لحث البنوك على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الفائدة تصل لـ5% على المشروعات الصناعية والزراعية والخدمات، وتصل لـ8% للمشروعات المتوسطة في هذه المجالات، وهذا من أجل دعم حركة الاقتصاد في أزمة فيروس كورونا.

وشدد رئيس بنك مصر، على أن هناك تسهيل كامل لإقراض الشركات الصغيرة، ولكن مع الالتزام بكفاءة شروط الإقراض، لأن ليس الهدف الإقراض فقط، ولكن رد القروض من قبل المقترضين أيضا، مشيرا إلى أن بنك مصر أطلق قرض «إكسبريس»، الذي يتم التقديم عليه على الإنترنت دون الذهاب إلى البنك.

وكشف أن هذا القرض يتم في خمسة أيام فقط، وصلوا إلى صرف مليار و700 مليون جنيه في هذه النوعية من القروض، والعميل لا يذهب إلى البنك إلا عند استلام المال فقط، ولتوقيع المستندات، وهذا مفيد جدا في أزمة كورونا المستجد، مشددا على أن البنك المركزي مع القطاع المصرفي يعرفون جيدا أهمية المشروعات الصغيرة، إضافة إلى إمكانية تمويل الشركات الصغيرة برأس المال لكي تعود الفائدة على الجميع، سواء البنوك، أو الدولة، أو أصحاب المشروعات، وتشجيع الناس على العمل الحر، بدلا من انتظار التعيين في القطاع الحكومي.