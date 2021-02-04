وزيرة الصحة: البنك المركزي دعم مستشفيات العزل بـ4.6 مليار جنيه

أكّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنَّ هناك إجراءات تتخذ لحل مشكلة نقص الأجهزة الخاصة بالأشعة المقطعية، لافتة إلى أنَّ هناك اتفاقات على استيراد أجهزة لكن هناك تأخير في التوريد، «وهذا خارج عن إرادتنا».

ناك اتفاقات على استيراد أجهزة أشعة مقطعية لكن هناك تأخير في التوريد

وأضافت وزيرة الصحة، في ردها على تعقيب ومداخلات النواب على بيانها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، قائلة: «معندناش تحديات مالية وموفرين الاعتمادات، والبنك المركزي دعم مستشفيات كورونا بـ4.6 مليار جنيه، ونعمل على توفير الأجهزة، وإن شاء الله مشكلة الأشعة المقطعية تتحل، ونحاول توفير أكبر عدد».

واستطردت وزيرة الصحة: «بالنسبة لمشكلة الوحدات الصحية وعدم وجود أطباء في الوحدات الصحية، طبعًا الوحدات الصحية عدم تشغيلها بالشكل الأمثل يرجع إلى نقص عدد الأطقم الطبية، وأيضًا الماليات الخاصة بهم خارج مصر أكثر تميزًا من داخل مصر، وسأحيط المجلس بمدى انعكاس سياسات وزارة الصحة على استبقاء العديد من الأطباء في مصر قريبا، وستحل هذه المشكلة».

وتابعت: «في ظل تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، مش أقل من 30% من القرى في مصر والمستشقيات المركزية ستشهد طفرة كبيرة، ونتمنى جائحة كورونا تنتهي ونقدم كل الخدمات أكثر للمواطنين».

واختتمت وزيرة الصحة، كلمتها، قائلة: «أشكر المجلس ورئيس المجلس المستشار حنفى جبالي، وأشكر لجنة الصحة، ونحن في انعقاد متواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب، ونتمنى الارتقاء أكثر بالمنظومة في ظل جائحة عالمية وتحديات أدت إلى انهيار أنظمة صحية في دول كثيرة».