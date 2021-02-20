البنك المركزي يطلق سباق التكنولوجيا المالية لمعالجة تحديات كورونا

في إطار جهود تحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار وتعزيز الشمول المالي، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، سباق الابتكار لاستخدام حلول التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا «COVID-19 Innovation Sprint»، مُستهدفاً رواد الأعمال والشركات الناشئة لابتكار تطبيقات تكنولوجيا مالية تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية في مصر، وتساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها في ظل تداعيات الجائحة.

يقام السباق لمدة ثلاثة أيام خلال شهر مارس 2021، حيث تقدمت الشركات الناشئة الراغبة بطلبات المشاركة بالسباق خلال الفترة من 19 يناير حتى 19 فبراير 2021 من خلال منصة فينتك ايجيبت التابعة للبنك المركزي المصري https://fintech-egypt.com/C19Innovation/ ، وجاري المفاضلة بين التطبيقات والمنتجات التكنولوجية للمشاركة في السباق بناء على قدرتها على تقديم حلول فعاله للمشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات المصرفية والمالية في ظل جائحة كورونا، والتي كان البنك المركزي بالتعاون مع عدد من البنوك قد قام بحصرها وطرحها على منصة «FinTech Egypt» والمواقع والمنصات الالكترونية ذات الصلة.

السباق يحفز تعاون رواد الأعمال والشركات الناشئة مع البنوك والمؤسسات المالية

وصرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المبادرة تتوافق مع أهداف البنك المركزي المصري واستراتيجية التكنولوجيا المالية التي تم الإعلان عنها في 2019، ضمن جهود مصر للتحول لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق والأوسط، وتمثل هذه المبادرة فرصة واعدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم منتجاتها التكنولوجية المبتكرة للبنوك والمؤسسات المالية للمساهمة في تيسير تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء.

اختيار رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم ووفقًا لمعايير محددة وتحت إشراف البنك المركزي المصري، سيتم اختيار رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة أصحاب الأفكار الخلاقة والإبداعية القابلة للتطبيق، ومن ثم عقد ورش عمل وحلقات نقاشية افتراضية عبر الانترنت تجمع بينهم وبين ممثلي البنوك والمؤسسات المصرفية، بهدف التوصل إلى نماذج أولية لتطبيقات قابلة للتنفيذ.

والجدير بالذكر أن فعاليات السباق تتم بدعم وإشراف من مؤسسة «FSD Africa»، وتنظيم «DFS Lab»، بهدف تدعيم التعاون الدولي في أنشطة التكنولوجيا المالية والابتكار في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.