النائب محمد مرعى: صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات خلال 20 يوما

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الجديد منتصف مارس المقبل.

وقال مرعي في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة كانت حريصة على مراجعة كل جوانب اللائحة التنفيذية للقانون قبل صدورها من الحكومة، ولا سيما أن القانون يعد نقلة نوعية للاقتصاد المصرى .

وأشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة والقائم بأعمال جهاز المشروعات نيفين جامع، أكدت أمام اللجنة أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون تم عرضه على نحو 75% من الوزارات، وأن بعض هذه الوزارات كان لديها ملاحظات على المشروع.

وقال: الوزيرة نيفين جامع حرصت على الأخذ بتوصية اللجنة، والخاصة بتدريب العاملين بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على بنود القانون الجديد ولائحته التنفيذية لتيسير التعامل من خلالها.

وشدد رئيس لجنة مشروعات النواب على أن القانون الجديد يعطي حوافز للقطاع غير الرسمي، فضلا عن فرص توفيق الأوضاع وتصحيحها من الناحية القانونية، للاندماج داخل منظومة الاقتصاد الرسمى.

ويشار إلى أن مواد الإصدار لقانون المشروعات الجديدة جاءت على النحو التالى:

المادة الأولى:

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المادة الثانية:

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة:

يُلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، كما يُلغى كل ما يُخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

واستطرد قائلا: نأمل فى المرحلة القادمة وعقب بدء العمل بقانون المشروعات الجديد، القضاء على الاقتصاد غير الرسمى.