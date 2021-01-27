جهاز تنمية المشروعات يتسلم حاضنة الأقصر للصناعات

تسلم جهاز تنمية المشروعات، حاضنة الأقصر، من كلية الفنون الجميلة بالأقصر، بعد انتهاء العقد المبرم بينهما.

حضر مراسم التسليم، مدير المنطقة السادسة لجهاز تنمية المشروعات المهندس عمرو إبراهيم، ومنتصر عبدالرحيم البنهاوي مدير فرع الجهاز بالأقصر، والدكتور قرشي سعدي ممثل كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.

وتم الانتهاء من إجراءات استلام حاضنة الأقصر، وانتهاء عقد الإدارة مع كلية الفنون الجميلة، ليتم إدارة الحاضنة من جهاز تنمية المشروعات مباشرة.

وقال المهندس عمرو إبراهيم، إن الحاضنة تضم 44 وحدة إنتاجية، و32 مشروع، بالإضافة إلى وحدات خدمية لعمل تدريبات حرفية وفنية متخصصة.

وجاء القرار بإدارة الحاضنة بشكل مباشر من الجهاز، بناء على توجيهات نيفين جامع الأمين العام لجهاز تنمية المشروعات استكمالا لخطة التنمية الشاملة 2030.

وكشف البنهاوي، أن الحاضنة تقدم حزمة من الخدمات المخصصة للمشروعات الناشئة مثل وحدات إنتاجية وإدارية بأسعار رمزية، تدريبات متخصصة في توليد الأفكار وعمل ودراسات الجدوى الاقتصادية ، تدريبات فنية حرفية وتسويقية، استشارات وتوجيه اداري، بالإضافة إلى تيسير استخراج التراخيص من الجهات المختصة والمعونة في الحصول على التمويل المناسب كما تقوم بتقديم الدعم الفني والمعدات والدعم التسويقي والذى يشمل تطوير المنتج والترويج و والمشاركة فى المعارض.

وأشار إلى أن الحاضنة تستهدف إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع، وتعمل على تهيئة المناخ المناسب، وربط المشروعات الجديدة بالسوق، وخلق حلقة مشتركة بين كل أطراف المنظومة.