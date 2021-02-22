رئيس «محلية» النواب: توفير رخص مقننة للباعة الجائلين قريبا

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تحاول تقنين وجود الباعة الجائلين في الشوارع، من خلال إيجاد رخص تقنين لهم، وهذه الرخصة ستكون للباعة الجائلين، والأسواق العشوائية، التي تمت كتابة تقارير حولها، مكونة من 120 صفحة داخل مجلس النواب، وعملت الدولة على تطوير 150 سوقا، ولكن هذا التطوير غير كافٍ، وتم ضمها ضمن مبادرة «حياة كريمة» بعد أن كانت تابعة لصندوق تطوير العشوائيات فقط.

يوجد قانون للباعة الجائلين لكن لا يطبق

وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الباعة الجائلين لديهم قانونا، منذ القرن الماضي، ويحدد وجود تراخيص لهم، كما يحدد عدد ساعات عمل البائع، لكن هذا لا يتم تطبيقه، ويتم العمل في هذه المنظومة عن طريق «الكر والفر» الذي يهرب فيه البائع الجائل بسبب وجود حملة ثم يعود من جديد.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدولة تخطو خطوات هامة لتنظيم الملفات القديمة، بالتنسيق مع إنشاء المدن الجديدة، والمطلوب من الموظفين أن يسهلوا تقنين الأشخاص، في الوقت الذي سيقبل فيه المواطن للحصول على رخصة مقننة تثبت أنه بائع معتمد لدى الدولة، ويدفع ضرائب للدولة من أجل تحقيق حياة أفضل.

النواب يحتاج من الإعلام إخطار المواطنين بالأمور الجديدة التي تصب في صالحهم

وأوضح «السجيني» أن مجلس النواب، يحتاج من الإعلام إخطار المواطنين برخص تقنين الأوضاع من أجل مصلحة المواطن، والإعلان عن مبادرة مشروعة التي تتيح للمواطنين فتح مشروعات صغيرة ومتوسطة.