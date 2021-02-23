ضبط طن جبنة بيضاء فاسدة خلال حملة مكبرها شنتها «صحة دمياط»

شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد، حملة تم خلالها ضبط 85 صفيحة جبن أبيض بوزن طن منتهية الصلاحية وذلك من خلال حملة مراقبة الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع بعض المفتشين على معامل الألبان.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة بتكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

وفي وقت سابق تمكنت مديرية الصحة، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والمهربة، فضلا عن غلق وتشميع 29 منشأة طبية مخالفة في حملة مكبرة طالت 60 منشآة.

وأسفرت حملة مكبرة استمرت 3 أيام طالت المنشآت الصحية الموجودة بمركز ومدينة كفر سعد، تم خلالها المرور على 60 منشأة طبية، لعيادات خاصة ومعامل ومراكز أشعة ومراكز بصريات تصاحبه لجنة مكونة من إدارة الصيدلة وإدارة الجودة ومكافحة العدوى، وتشميع 4 منشآت لعدم وجود ترخيص ووجود الكثير من المخالفات، وإغلاق 25 منشأة طبية لبعض العيادات والمراكز، التي وجد بها العديد من المخالفات ولا تلتزم بتطبيق إجراءات مكافحة ومعايير الجودة وإصدار إنذار بالغلق لبعض المنشآت لتلافي السلبيات، خلال مدة زمنية محددة وإعادة المرور من خلال إدارة العلاج الحر للتأكد من تلافي السلبيات.

كما ضبط المديرية 11 ألف قرص وأمبول مخدر وذلك ضمن حملة مكبرها شنتها المديرية خلال شهر فبراير الجاري.