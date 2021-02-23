بطلة إعلان عطر عمرو دياب 34 لـ «الهضبة»: من الرائع العمل معك يا حبيبي

خطف النجم عمرو دياب الأنظار خلال الساعات الماضية بعد أن طرح إعلان عطره الجديد «عمرو دياب 34»، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناته بموقع يوتيوب.

البطلة الروسية تهنئ عمرو دياب: رائع حبيبي

وفاجأت بطلة الإعلان الروسية ماريانا متابعي الهضبة، بإرسالها رسالة له عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وهي تهنئه بالإعلان الجديد قائلة: «كان من الرائع أن أعمل معك يا حبيبي»، وكتبت كلمة «حبيبي» باللغة العربية، وهو ما أشعل التعليقات على صفحتها.

والاعلان على نغمات أغنية وأنا معاك التى كتبها خالد تاج الدين وتوزيع عادل حقي تقول الأغنية

النهارده يا حبيبي سيبلي نفسك

ده أنت عمري اللي عمري ما عيشته قبلك

أنت مني مش بإيدي ده غصب عني

أنت كلمة أحلى من كلمة بحبك

وأنا معاك بعيش وأقدر وأكون

ولا بخاف لو إيه في هواك يكون

لو ده جنان إيه أحلى من الجنون

نتجنن أكتر وأكتر كمان

وأنا معاك مبخفش من السنين

أنا هروح وياك لو روحت فين

أنا بجيب الجُرأة دي منين

غيرت فيا كتير عن زمان

أنت حالة من حالات العشق نادرة

أنت ماضي وأنت برضه حلم بكرة

كنت بحسب لما أحب هحب عادي

لما شفتك مين أنا مبقتش فارقة

وأنا معاك بعيش وأقدر وأكون

ولا بخاف لو إيه في هواك يكون

لو ده جنان إيه أحلى من الجنون

نتجنن أكتر وأكتر كمان

وأنا معاك مبخفش من السنين

أنا هروح وياك لو روحت فين

أنا بجيب الجُرأة دي منين

غيرت فيا كتير عن زمان.