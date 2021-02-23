بينهم 3 أطفال.. أسماء الضحايا الخمسة لحادث مركب مريوط

تنشر «الوطن» أسماء الـ5 ضحايا الذين خرجوا من مياه الملاحات بعد غرق المركب داخل بحيرة مريوط غرب الإسكندرية.

وبلغ عدد الضحايا 5 من بينهم أطفال كما بلغ عدد المصابين حتى الآن 3.

والضحايا هم:

_ ناجى محمد ناجي.. العمر سنة

_ زيدان عبد المنعم حميدة.. العمر سنة ونصف

_ وردة حميدة حسين 45 سنة

_أمل حموده 4 سنين

_منى جويدة حميدة.. 25سنة

أما المصابون هم

_ إيمان نعوم حميدة 21 سنة

_ محمود عطية حميدة 23 سنة

_ ريان محمد عطية.. العمر 3 سنين.

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى مكان حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية.

ووجه قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بسرعة انتشال جثث الغرقى، كما وجه بتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين.