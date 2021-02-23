رئيس الشهر العقاري السابق: «صحة التوقيع» باقية.. ولا تثبت ملكية

علق سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، على مسألة تسجيل العقارات بالشهر العقاري، مشيرا إلى أن قانون الشهر العقاري رقم 124 صدر سنة 46 ومعمول به لحد يومنا هذا وطرأ عليه عدة تيسيرات إجرائية للتيسير على المواطنين.

وأضاف إمام خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»: «عاوزين نفصل ما بين حكم الصحة والنفاذ وما بين حكم صحة التوقيع»، مشيرًا إلى أن دعوى صحة التوقيع تحفظية لصاحب الشأن الذي ساوره الشك في أن ينكر البائع توقيعه، مشددًا على أنها لا تثبت الملكية، مشددًا على أنها ستظل ولا يمكن إلغاؤها بقوة القانون.

وأوضح إمام أن أي تعامل على الوحدات العقارية يتطلب إظهار رقم الشهر العقاري طبقًا للقانون على المحرر وأن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري.

وأشار إلى أن التسجيل نوعان أحدهم رضائي والآخر طبقًا للأحكام القضائية، مشددًا على أن الشاري يجب أن يتأكد أن الوحدة التي سيشتريها مسجلة باسم البائع ولا توجد عليها أي مخالفات.

ولفت رئيس الشهر العقاري السابق إلى إمكانية عمل توكيل للتسجيل للمشتري وأن الوكالة تكف عن البائع في حضوره في الشهر العقاري، مؤكدًا أن صحة التوقيع لا يتم الشهر بها طبقا للقانون ولكنها دعوة تحفظية للتأكد من صحة التوقيع «يحتفظ بيها في منزله ليس إلا» وليست دعوة يتم بحث الملكية فيها.