عاجل.. ارتفاع حصيلة حادث مركب مريوط لـ5 موتى و5 مصابين

ارتفعت حصيلة حادث مركب بحيرة مريوط الغارق إلى 10 أشخاص، لتبلغ 5 موتى و5 مصابين.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حصيلة المركب الغارق بمنطقة الجراري ببحيرة مريوط غربي المحافظة حتى الآن بلغ 5 موتى و5 مصابين، بينهم أطفال وسيدات.

وأضاف المحافظ أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة واستقلوا المركب للنزهة داخل إحدى الجزر بالبحيرة، لافتا إلى أنه جارٍ البحث عن مفقودين.

وأشار إلى أنه لم يجرِ حصر عدد المفقودين نتيجة الحادث حتى الآن، قائلا: «نتواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر على سطح البحيرة حتى الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة».

وأصدر المحافظ 4 توجيهات عاجلة تتضمن استمرار 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.