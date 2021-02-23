بعد استقبال 300 ألف جرعة من اللقاح.. الصحة: ننتظر 2.5 مليون أخرى قريبا

قال الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب العلاجي، إن مصر تسلمت الآن 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كهدية من دولة الصين، وذلك نتيجة العلاقات الجيدة بين البلدين، والعلاقات الوثيقة بين القيادة السياسية بين البلدين.

وأضاف «غنيمة»، خلال حواره على شاشة «Extra news»، خلال تسلم جرعات اللقاح الصيني، أنه بفضل لله تم الانتهاء من تطعيم كافة الأطقم الطبية في جميع المستشفيات، وعلى الفور، سيتم بدء تحليل تلك الشحنة الجديدة، « أول ما شحنة بتيجي لازم تدخل مرحلة التحليل عشان نتأكد من صلاحياتها».

وأشار مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، إلى أنه سيتم استخدام تلك الشحنة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأنه خلال الاسبوع المقبل سيتم فتح موقع تلقي رغبات التطيعيمات من تلك الفئة، « فيه دفعات أخرى تقدر بـ 8.6 مليون جرعة منتظرينهم من التحالف الدولي، خلال أيام ستصل حوالي 2.5 مليون جرعة وهم من لقاح استرازينكا».

وعن لقاح سينوفارم، أوضح أن اللقاح أثبت فاعليه في جميع أنحاء العالم، كما أن مصر أجريت عليه أبحاث، وطعمت الأطقم الطبية في جميع المستشفيات بهذا اللقاح، ولم تظهر أي اثار جانبية عليهم سوى الأثار الجانبية البسيطة المتعارف عليها مثل ارتفاع درجات الحرارة وألم بسيط مكان التطعيم.