بعد فوزه بـ «كوامي نكروما».. عبية: البحث العلمي شهد طفرة في عهد السيسي

أعرب الدكتور صلاح عبية، الرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة «كوامي نكروما» للتميز في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا، موضحًا أن فوزه بأفضل جائزة إفريقية فى العلوم، تعكس جهوده مع الفريق البحثى في جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأيضا اهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمى.

وأضاف عبية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «الأولى»، أن مجال البحث العلمي شهد طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، حيث إن البحث العلمي يعد عامل أساسي في جذب مصر للتنمية والاستثمار، مؤكدًا أن جائزة «كوامي نكروما» للتميز في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى أفريقيا، تعتبر أعلى جائزة في أفريقيا.

وأشار الرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن تلك الجائزة تقدم سنويًّا لواحد من العلماء الأفارقة الرواد، وهي تعمل على دعم و تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في قارة إفريقيا، كما أنها تهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء، كما أنها تمنح جوائز علمية لكبار العلماء الأفارقة، وذلك نظير إنجازاتهم العلمية واكتشافاتهم القيمة.

وأوضح أن اسم الجائزة «جوائز الاتحاد الإفريقي كوامي ناكروما للتميز العلمي» تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا، كما ذكر أنه حصل على العديد من الجوائز الدولية العلمية، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية 2019، وكذلك الحصول على زمالة أكبر مجمع هندسي بالعالم IEEE 2021، والحصول أيضا على زمالة جمعية علوم الضوئيات الأمريكية OSA 2019.