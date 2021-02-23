ذروة الطقس السيئ.. تفاصيل 24 ساعة «برودة شديدة وأمطار وثلج»

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمر بها مصر اليوم، حيث أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس على السواحل الغربية للبلاد، متوقعة أن تشهد الساعات المقبلة أمطارا في كل محافظات الوجه البحري.

أمطار رعدية في شمال سيناء

وأضافت «شاكر» خلال تصريحات تليفزيونية أن محافظة القاهرة ومحافظات القناة ستشهد أمطارا متوسطة وهذه الأمطار مستمرة اليوم وغدًا الأربعاء مع هبوط أمطار رعدية في منطقة شمال سيناء بسبب الطبيعة الجغرافية للمكان، وستهبط الأمطار على محافظات القناة مثل بورسعيد والإسماعيلية.

وأوضحت أنَّ البرد عبارة عن كرات ثلج صغيرة تسقط مع الأمطار، وسيستمر معنا على مدار يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ستنحصر الحالة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وستستمر الأمطار عليهم.

وتوقعت الأرصاد تحسن الأحوال الجوية بداية من يوم الخميس المقبل وسينحسر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة في محافظة القاهرة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يوم الخميس سيكون بداية تحسن الأحوال الجوية وعودة للشبورة المائية وهدوء الرياح وسقوط أمطار خفيفة لكن مع مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن للطقس على مختلف محافظات الجمهورية، مبينة أن هناك تنسيقا بين هيئة الأرصاد ومختلف الجهات وكافة قطاعات الدولة مع وجود غرفة عمليات في مجلس الوزراء التي ترسل أي تحذير بشأن الطقس إلى مختلف المحافظات، كما يوجد مندوب من هيئة الأرصاد في غرفة العمليات في مركز دعم واتخاذ القرار برئاسة الوزراء بشكل يومي ويتم إصدار تقرير دوري من المحافظين بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الإسعاف والمرور.

وتابعت: « نؤكد على متابعة النشرات الجوية عبر الصفحة الخاصة بالأرصاد في ظل تداول شائعات عن منخفض القرش وعاصفة ثلجية وننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة حتى منتصف مارس المقبل مع القيادة بهدوء خاصة في مناطق وجود أمطار غزيرة، وقد يتم إغلاق بعض الطرق في سيناء لذا يجب عدم الخروج إلا الضرورة».

انخفاض في درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح

وعن الظواهر الجوية توقعت إيمان شاكر، حدوث انخفاض في درجات الحرارة، تصل إلى 17 درجة مئوية على القاهرة، وسرعات الرياح ستصل إلى 35 كيلومتر في الساعة، وهذا ليس بحدة الموجة الماضية، التي وصلت إلى 60 كيلومتر في الساعة.

وقارنت «شاكر»، بين موجة عدم الاستقرار الماضية والموجة الحالية مؤكدة أن الموجة الماضية كان بها انخفاض في درجة الحرارة ورياح قوية، وأمطار على بعض المناطق، موضحة أن كميات الأمطار في الموجة الحالية ستكون أكثر من الموجة الماضية.

وأكدت أن الأمطار، ستشمل كل محافظات الدلتا، وستكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وشمال ووسط سيناء نظرا للطبيعة الجغرافية فيها يمكن أن تصل للسيول، والقاهرة الكبرى ستشهد أمطار متوسطة، وفي شمال الصعيد ستكون متوسطة الشدة وقد تصل إلى الرعدية وأن يكون اليوم أكثر غزارة في الأمطار، ولكن أقل في انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح، على أن الحالة مستمرة أيضا يوم الأربعاء، ولكن كميات الأمطار ستقل.

ولفتت إلى أن جنوب سيناء ستتأثر بالأمطار، بداية من يوم الثلاثاء، إلى مساء يوم الأربعاء، والأمطار ستكون متوسطة ورعدية في بعض الأحيان، ولكن لن تكون هناك سيول.

وكشفت أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج سيصل إلى ثلاثة أمتار في البحرين الأحمر والمتوسط، لافتة إلى أن الموجة الماضية وصل إلى 6 أمتار.

وأوضحت أن التحسن سيبدأ يوم الخميس، وتنحسر الأمطار، وتعود الشبورة الخفيفة في الصباح، ويستمر الوضع على هذا الأمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

حالة من عدم الاستقرار ويفضل تأجيل السفر

من جهته قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية، بدأت أمس على غرب البلاد، وشهدت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق في الساعات الأولى من الصباح على السلوم وسيدي براني ومطروح، ووصلت الأمطار إلى الإسكندرية ومناطق من رشيد وبلطيم وكفر الشيخ.

ونصح الدكتور محمود شاهين بتأجيل السفر تجنبا لحالة عدم الاستقرار الجوي: «يفضل تأجيل السفر إلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، حتى الانتهاء من حالة عدم الاستقرار بسبب هطول أمطار غزيرة، وينصح بالقيادة بهدوء شديد وعدم الاقتراب من كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة وتجنب الأجسام المعدنية عند سقوط الأمطار».