نفوق جاموسة صعقا بالكهرباء بسبب سوء الطقس بكفر الشيخ

تسببت الأحوال الجوية السيئة في محافظة كفر الشيخ، في نفوق جاموسة صعقاً بالكهرباء، قبل قليل، مملوكة لمواطن يُدعى «إبراهيم عبد الكريم أبو جندي»، أثناء عودته من الحقل الخاص به، حيث صعقها التيار الكهربائي، أثناء مرورها قرب أحد الأعمدة في وسط الشارع، مما تسبب في نفوقها في الحال.

وأبلغ «محمد عبد العزيز نصار»، شيخ بلد قرية «أبو طبل»، التابعة لمركز كفر الشيخ، الأجهزة الأمنية بالحادث، فانتقل إلى مكان الحادث كل من رضا البداوي، رئيس الوحده المحليه لقرية «الحمراوي»، والعميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعه، وقدرت ثمن الجاموسة النافقة بمبلغ 25 ألف جنيه، وتولت النيابه التحقيق في الحادث.

ومن جانبها، شددت المهندسه غادة أبو كيلة، وكيل وزاره الكهرباء بكفر الشيخ، على ضرورة إجراء صيانة شاملة لجميع أعمدة الكهرباء داخل شوارع القرية.

ويُعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه الذي تشهده قرية «أبو طبل»، على مدار أقل من عامين، نتيجة سوء حالة الأعمدة الكهربائية في شوارع القرية.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مكلفاً رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.