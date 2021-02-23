عاجل.. ارتفاع أعداد ضحايا مركب الإسكندرية لـ 6 غرقى و6 مصابين 

ارتفعت حصيلة ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، إلى 6 موتى و6 مصابين.

قال مصدر أمني، إن حصيلة ضحايا المركب الغارق في منطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالإسكندرية، بلغ 6 غرقى.

وأضاف المصدر أن عدد المصابين ممن جرى إنقاذهم بلغ 6 مصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

كان مركب يقل 19 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن 4 وحدات من الإنقاذ النهري ما زالت تواصل جهود البحث عن المفقودين من جراء الحادث.

وأضاف المحافظ: «لم يتم حصر عدد المفقودين حتى الآن.. نتواجد مع الأهالى لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث على سطح البحيرة حتى الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة».