مقتل شاب عراقي بالرصاص في مظاهرات جنوب العراق

قتل شاب عراقي بالرصاص خلال مظاهرات على تردي الخدمات العامة جنوب العراق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر محافظة «ذي قار» للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بسبب تدهور الخدمات العامة.

وأشعل المتظاهرون الإطارات ورشقوا المبنى الإداري بالحجارة قبل وصول القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والنيران الحية لتفريق المظاهرة.

وقال مصدر طبي في «الناصرية» عاصمة المحافظة، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن متظاهرا دون العشرين من العمر قتل بالرصاص، مضيفا أن 4 متظاهرين آخرين و12 من قوات الأمن أصيبوا بجروح.

وأعلنت السلطات في «ذي قار» فرض حظر تجول صارما في جميع المدن الرئيسية في المحافظة لمنع مزيد من التجمعات.

وفي يناير الماضي، قتل شرطي بالرصاص وأصيب العشرات خلال مسيرة في «الناصرية».

وفي إسبانيا، شهدت برشلونة لليلة السابعة على التوالي، مظاهرة احتجاجية على سجن مغنّي الراب بابلو هاسل «32 عاماً» تخللتها اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين ارتكب عدد منهم أعمال شغب ونهب.

وحكم على هاسل بالسجن، 9 أشهر بعدما أدين بجرم تمجيد الإرهاب، إثر نشره تغريدة وصف فيها الملك «خوان كارلوس الأول» بأنه زعيم عصابة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأشاد هاسل، بأشخاص تورطوا بهجمات، متهما الشرطة بقتل مهاجرين ومتظاهرين.

وانطلقت المظاهرة بهدوء في مسيرة سلمية ردد خلالها المحتجون شعار «الحرية لبابلو هاسل»، وجابوا وسط برشلونة وصولاً إلى مقر قيادة الشرطة الوطنية حيث تحول قسم منهم إلى العنف وألقوا زجاجات ومقذوفات أخرى على سيارات الشرطة التي كانت تحمي المبنى.

وقالت شرطة إقليم كاتالونيا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن مجموعات من المشاغبين أضرمت النار في متاريس وألقت مقذوفات على الجيران الذين اشتكوا من سلوكهم.

وأشارت الشرطة، إلى أن إجمالي عدد المتظاهرين الذين اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات مساء الثلاثاء الماضي بلغ 109 أشخاص.