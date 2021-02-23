حزب تركي يقدم شكوى قضائية بحق أردوغان على خلفية «بوجازيتشي»

قدم حزب تركي، شكوى قضائية بحق رئيس النظام رجب طيب أردوغان، وشريكه زعيم حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، ووزير الداخلية التركي وجهاز الشرطة التركي، لإهانة وتعذيب وتهديد متظاهري جامعة «البوسفور بوجازيتشي».

وسلم المحامي أوجوز مراد بويوك الشكوى نيابة عن الحزب «الشيوعي» التركي للقصر العدلي في مدينة إسطنبول، وقال في بيان صحفي، إنَّه لا يمكن لأي أحد أن يهين أو يهدد أو يستهدف أو يتهم بالإرهاب الشباب التقدمي في تركيا، مضيفًا أنَّ الحزب سيناضل من أجل معاقبة المعنيين، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

من جانبه، أوضح «إيراي تورك دوجان» أحد طلاب الجامعة الذين تمّ اعتقالهم أثناء المظاهرات، أنَّه لا يحتاج إلى أن يكون طالبا في جامعة البوسفور لمعارضة التدخلات الرجعية والسوقية والبلطجة.

وأضاف دوجان، أنَّه كان هناك في ذلك اليوم كشخص يحب بلاده، وكما يعلم الجميع، أصبح واحداً من آلاف الطلاب الذين تعرضوا للعنف والشتائم والتهديدات في ذلك اليوم.

واتهم دوغان، الحكومة التركية باستخدام الخطاب الديني وتدخلها في الجامعات، موضحا أنه سيتم تدمير هذا النظام الذي لا يعد بشيء للعمال على الإطلاق، وسيتمّ نشأة دولة يمكن العيش فيها بشكل إنساني ومساواة.

بدورها، قالت الطالبة في «جامعة البوسفور»، إيديل بيربيلان، من التجمع أمام القصر العدلي في إسطنبول، إنَّ الطلاب سيواصلون التظاهر في الجامعة، ولن يرضخوا لهذه العملية غير القانونية.

وبدأت الاحتجاجات في يناير الماضي، اعتراضاً على قرار أردوغان تعيين مليح بولو، الأكاديمي، عضو مؤسس لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في حي سارية بإسطنبول، رئيساً لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، فيما قال الطلاب والأساتذة إن الخطوة تتعارض مع الديمقراطية.

وفي سياق آخر، نفى محامي حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، جلال تشيليك، ادعاءات أردوغان، بأنه ربح كل قضية رفعها ضد رئيس الحزب، كمال كليتشدار أوغلو، مؤكّدًا أنَّه لا صحة لتلك المزاعم.

وكان أردوغان اتهم في وقت سابق،«الشعب الجمهوري»، بالإساءة لعائلته، عن طريق استهداف وزير الخزانة والمالية السابق، صهر الرئيس التركي بيرات البيرق، وفقا لما ذكره موقع «تركيا الآن» التركي.

وقال اردوغان، في حديث في المؤتمر إقليمي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بإزميرغرب الأناضول، إن البيرق سيسعى إلى حقوقه من خلال القضاء، مضيفا ان (أردوغان) رفع العديد من الدعاوى القضائية، وربحها كلها.

فيما أوضح تشيليك، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنَّه منذ 2011، بلغت عدد الدعاوى القضائية التي رفعها أردوغان ضد أوغلو، 40 دعوى، صدرت أحكام في 21 دعوى منها.

وأضاف محامي حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أنَّه من ضمن الـ21 دعوى، انتهت 18 دعوى قضائية لصالح الحزب.

ونوه تشيليك، إلى أنَّ هناك 3 دعاوى قضائية انتهت لصالح أردوغان، واثنتان منهما، ذهبتا لـ«المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» لتنظر فيهما.