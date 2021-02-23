«خناقة سايبر» تنتهي بطعن أولاد تاجر دهب.. والأم تطلب القصاص

حادث مروع شهدته مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بعدما تعرض شقيقان أبناء تاجر ذهب شهير، لضرب وتعدي من قبل شاب صغير بسلاح أبيض، تسبب في جروح بالغة لهما، أدت أحدها لعاهة مستديمة في الوجه، قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض على الشاب الجاني.

الحكاية بدأت، حينما تعرض الجاني لصديق أدهم.أ، 18 عاما، لشقيق الأصغر نور الدين وهبة متيرس، 21 عاما، داخل أحد «السايبرات» بسبب شجارهما على امتلاك كلب صغير، فأدى الأمر أن جرح الأول صديق الأخير بـ«مطواه» وتسبب في جرح له.

حاول «نور» أن ينهي الشجار ونجح في ذلك، وبعدها أيام حاول الجاني مرة أخرى التعرض لصديقه، ولكن تمكن برفقة نور من الهرب منه، ليفاجىء نور بعدها بمطاردة أدهم له شخصيا عن طريق موتوسيكل ومحاولة بدء الشجار، والتي فضها الأهالي.

مرت عدة أيام، وتلقى الشاب العشريني مكالمة من «أدهم»، «قال لي أنت فين ياعم تعالى أنا عايز أصالحك على اللي عملته معاك وعارف إنك ما لكش ذنب في خناقة صاحبك دي، وقولتله أنا في راس البر قالي خلاص نتقابل، وفعلا اتفقنا واتقابلنا لكن كان ناوي الغدر».

لم يكن في نية الجاني خيرًا لـ«نور»، حيث عقدها على أذيته بحيلة ماكرة، على حد قول الأخير لـ«الوطن»، «جاب معاه واحد صاحبة شكله غريب ودخل عيلنا أنا وصحابي بيشتم ويهلل وإحنا مش فاهمين في إيه، ومرة واحدة ظهر نور من ورايا في غفلة ومعاه مطواة وبيضربني في وشي، ولحسن حظر فديته بدراعي، واتسبب لي في قطع في أوتار إيدي الشمال 10 غرز».

لم تنته القصة عند هذا الحد، بل زاد الطين بله، عندما علم شقيق نور الأكبر «محمد» 27 سنة، بالقصة وذهب لإنقاذ شقيقه، فنال من الشر جانب، وطاله سلاح الفتى صاحب الـ18 عاما، «عوره في وشة جرح طولي، وعوره في راسه من وراه».

والدة الشقيقين تحكي مشهد رؤيتهما أمامها غارقين في دمهما، «أنا لقيت ولادي داخلين عليا وهما مدبوحين قصاد عيني ربنا ما يكتب على حد يشوف ولاده كدة، أنا عايزه القصاص لولادي وأقصى عقوبة للمجرم اللي عمل كدة، هو مش صاحب ابني وبيبلطج على الناس».

وألقت قوات الأمن القبض على أدهم.أ، بعد ثبوت تورطه في جروح الشقيقين، وجرى تحرير محضر رقم، 826 جنح راس البر سنة 2021، وجار استكمال التحقيقات.