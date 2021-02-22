سائق ومسعف يسلمان 80 ألف جنيه عثرا عليها بجوار متوفين في حادث

سلم سائق ومسعف بمرفق إسعاف بني سويف، مبلغ 80 ألف جنيه و21 عملة معدنية إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، اليوم الاثنين، عثروا عليها في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بلاغًا من ممدوح سيد، مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على الصحراوي الشرقي أمام نفق أبو صالح بنطاق المحافظة ووقوع وفيات وإصابات وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة.

وعُثر أثناء نقل جثث المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال بواسطة المسعف على محمد حسن، وسائق سيارة الإسعاف، أدوار فتح الله خليل على مبلغ مالي 80 ألف وحلق ذهبى و2 موبايل بحوزة المتوفين والمصابين و21 عملة معدنية.

وتوجه الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف والمسعف والسائق إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، وحررا محضر إجراءات خاص بالأمانات لتسليم المبلغ المالي والعملات المعدنية إلى قسم الشرطة.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، اليوم، مصرع إثنين واصابة 3 أخرين، في حادث إنقلاب سيارة أجرة «8 راكب»، بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور بحوالي 2 كيلو اتجاه بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، والجثث إلى مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور اتجاه بني سويف بحوالي 2 كيلو، ما أسفر عن مصرع إثنين وإصابة 3 أخرون، والذي وجه بإتخاذ الاجراءات المتبعة وإبلاغ الجهات المعنية من اسعاف لسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتوجيه إدارة المرور لاتخاذ اللازم نحو رفع اثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، بالإضافة إلى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى ذاتها.