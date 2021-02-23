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محمود مسلم

3883 إصابة جديدة و415 وفاة بكورونا في ألمانيا

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أ ش أ
08:48 ص | الثلاثاء 23 فبراير 2021
ألمانيا

ألمانيا

سجّلت ألمانيا 3883 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليوني و394 ألفا و811 حالة، حسب ما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد، إنّ ألمانيا سجّلت 415 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 68 ألفا و318 حالة.

وأفادت بيانات المركز، بأنّ نحو مليونين و298 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 118 ألفا و700 حالة نشطة في البلاد.

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