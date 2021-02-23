عاجل.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 112 مليونا

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» انتشاره حول العالم، وبلغ إجمالي إصاباته 112260605 إصابات، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2485364 وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس حتى الآن 87785536 حالة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، بالأمس، إن البر الرئيسي لم يسجل حالات إصابة محلية العدوى بكورونا، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أن 10 حالات اصابة مؤكدة جديدة كانت وافدة من خارج البر الرئيسي، ليرتفع إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 4949، فيما لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في اصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

وأوضحت لجنة الصحة، أن 37 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، أمس الاثنين.

وسجل البر الرئيسي الصيني، حتى امس الاثنين، 89852 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، بينها 84842 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و4636 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إيطاليا إلى 95992

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 274 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 95992.

وأضافت الوزارة الإيطالية، في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 9630 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات إلى 2818863.

وأشارت الصحة الإيطالية، إلى أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت 2334968.

البيت الأبيض يحيي ذكرى ضحايا كورونا.. وبايدن يعلن تنكيس الأعلام لمدة 5 أيام

وأحيا البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، ذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الولايات المتحدة، الذين تجاوز عددهم 500 ألف شخص، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنكيس الأعلام على المباني الفدرالية لمدة 5 أيام، وقال في كلمة مقتضبة، إن الوصول إلى هذا العدد، أمر مفجع، وتجاوز عدد ضحايا البلاد في الحربين العالميتين وحرب فيتنام.

وطلب بايدن، من الأمريكيين تذكر من تم فقده والبقاء يقظين، ومحافظين على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، لمحاربة هذه كورونا وهزيمته، موضحا انه سيقف في البيت الأبيض، دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، برفقة السيدة الأولى جيل بايدن، ونائبته كامالا هاريس والرجل الثاني دوج إمهوف،زوج كامالا هاريس، طالبا من الأمريكيين الانضمام إليهم.

من جانبها، قرعت «كاتدرائية واشنطن الوطنية»، جرسها الكبير المخصص للجنائز 500 مرة مساء أمس الاثنين.

عربيا، قررت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع 9 دول «النمسا-البرتغال-السويد-التشيك-أوكرانيا-ألمانيا-هولندا-سويسرا-تركيا»، ابتداء من أمس الاثنين، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من كورونا.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت مساء أمس الاثنين، تسجيل 108 إصابات بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 481263 حالة.

وأشارت الصحة المغربية، في نشرة يومية، إلى تسجيل 5 وفيات جديدة جرلااء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 8559، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت الوزارة المغربية، أنها سجلت 633 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع حالاتت التعافي من كورونا إلى 465297.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس في تونس إلى 7811 وفاة

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 18 وفاة جراء الإصابة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7811 وفاة.

وذكرت الصحة التونسية في بيان، أنها سجلت 575 إصابة جديدة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 228937، وفاق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واضافت الوزارة التونسية، انه تم تسجيل 751 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ مجموع حالات التعافي من الفيروس في البلاد، 189358أشخاص.